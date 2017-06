TRAPANI: BALLOTTAGGIO TRA FAZIO E SAVONA (PD), FUORI M5S E D'ALì

12 giugno 2017- 16:08

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Il 25 giugno, durante il turno di ballottaggio, a sfidarsi per conquistare la poltrona di sindaco a Trapani saranno Girolamo Fazio, il candidato finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta per corruzione 'Mare monstrum e scarcerato solo di recente, e l'uomo scelto dal Pd, Pietro Savona. Completato lo scrutinio in tutte le 70 sezioni, infatti, Fazio ottiene il 31,79 per cento delle preferenze (10.566 voti), mentre il suo sfidante si ferma al 26,27 per cento (8.732). Non arriva al ballottaggio, invece, il senatore di Forza Italia, Antonio D'Alì, per il quale la Dda di Palermo ha chiesto il soggiorno obbligato a Trapani. D'Alì si è fermato al 23,46 dei consensi (7.797). Fuori dai giochi anche il Movimento cinque stelle con Marcello Maltese al 16,77 per cento (5.574).