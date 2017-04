TRAPANI: BRANCO AGGREDISCE DUE EXTRACOMUNITARI, UN ARRESTO

28 aprile 2017- 16:43

Palermo, 28 apr. (AdnKronos) - Violenta aggressione ai danni di due cittadini extracomunitari nel centro storico di Trapani. A entrare in azione sarebbero state sei persone, che dopo aver avvicinato i due malcapitati, che stavano passeggiando per le vie del centro, li hanno aggrediti e pestati. Un marocchino è stato accoltellato al volto riportando una gravissima ferita, mentre un tunisino è stato preso a calci e pugni. Le indagini, immediatamente scattate, hanno permesso di identificare uno dei componenti del branco, Fabio Sansica, 35 anni, per il quale sono scattate le manette. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe chiesto al marocchino una sigaretta e davanti al rifiuto della sua vittima non avrebbe esistato a sferrargli una coltellata al volto. Gli altri componenti del branco, invece, si sarebbero scagliati contro l’amico di nazionalità tunisina colpendolo con calci e pugni al volto. A causa delle profonde ferite riportate il marocchino è stato trasferito l’ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Addosso a Sansica i militari hanno trovato un coltello a serramanico. Per lui, dopo gli adempimenti di rito, si sono spalancate le porte del carcere. Dovrà rispondere di lesioni personali gravissime e di porto in luogo pubblico di arma da taglio.