TRAPANI: CARABINIERI, NEL 2017 DELITTI IN CALO DEL 14,5 PER CENTO

29 dicembre 2017- 10:04

Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - Nel corso del 2017 la provincia di Trapani ha registrato un notevole calo dei delitti che sono passati da 16.169 a 13.825 (-14,5%). Di questi per il 78,5% ha proceduto l’Arma dei Carabinieri. In calo sia il numero dei furti, che sono diminuiti del ben 8,6%, sia quello delle rapine che sono passate da 152 nel 2016 a 140 nel 2017 e per le quali l’Arma ha proceduto in 100 delitti arrestando 15 persone e denunciandone 25. "I dati così lusinghieri sono frutto di un’intensa attività preventiva svolta su tutto il territorio della provincia dalle 5 Compagnie e 34 Stazioni e coordinata dal Comando Provinciale, in piena sintonia con le indicazioni pervenute dal Prefetto", dicono i militari dell'Arma.Un’intensificazione dell’attività preventiva che trova il suo riscontro nei numeri: ben 27.599 servizi esterni durante i quali i Carabinieri della Provincia di Trapani hanno controllato 116.929 perone (il 10% in più rispetto all’anno precedente) e 80.503 automezzi (il 10,4% in più rispetto al 2016). Sono state inoltre effettuate ben 2.343 perquisizioni (quasi 7 al giorno) durante le quali è stato sequestrato un notevole quantitativo di refurtiva, armi e sostanze stupefacenti. L’attività preventiva dell’Arma dei Carabinieri ha inoltre raggiunto una delle sue massime espressioni nella proposta di accesso al Comune di Castelvetranoavanzata alla Prefettura di Trapani, che ha condotto, grazie al notevole lavoro svolto dalla commissione prefettizia, al successivo scioglimento da parte del Ministro dell’Interno, del Comune per condizionamenti mafiosi e mala gestio e all’insediamento del commissario straordinario. La proposta avanzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani compendiava principalmente le importanti risultanze emerse nel corso di due operazioni antimafia Eden 2 ed Ebano, sviluppatesi nell’ambito dello sforzo investigativo, sviluppato dal Comando Provinciale e dal ROS, coordinati dalla DDA di Palermo, e finalizzato alla cattura del latitante Matteo Messina Denaro.