TRAPANI: CENTRALE DELLO SPACCIO IN UN CONDOMINIO, SEQUESTRATI 1,5 CHILI DI DROGA

7 febbraio 2018- 11:31

Palermo, 7 feb. (AdnKronos) - Spacciava all’interno di un edificio di via Spalti il cittadino nigeriano tratto in arresto dalla Polizia di Stato a Trapani. L'uomo, 41 anni, è stato trovato in possesso di 1,5 chili di hashish, diviso in 15 panetti, e di 110 grammi di marijuana. Sequestrati anche bilancini di precisione e altri strumenti per confezionare la droga. Dopo una lunga attività di osservazione gli uomini della sezione Antidroga della Squadra mobile hanno accertato che l'edificio era diventato una vera e propria centrale dello spaccio e della prostituzione. Così ieri mattina è scattato il blitz con gli agenti che hanno fatto irruzione nell’edificio abitato da numerosi cittadini del Bangladesh, della Nigeria e del Pakistan.Per altri due cittadini nigeriani e uno del Bangladesh trovati in possesso di alcune dosi di hashish pronte per lo spaccio, è scattata la denuncia, mentre tre nigeriane sorprese a prostituirsi in un appartamento sono state accompagnate in Questura per essere identificate e interrogate dagli investigatori. Gli uomini della Mobile stanno verificando se siano vittime della tratta di esseri umani. Durante le fasi dell’arresto il nigeriano ha tentato la fuga a piedi ma, dopo un concitato inseguimento, è stato bloccato dagli agenti lungo via Staiti. Nell'operazione anticrimine sono stati impegnati 50 agenti, con loro anche due unità cinofile della Polizia. Il nigeriano arrestato è stato condotto nel carcere di Trapani. Sono in corso indagini sulla regolarità degli affitti delle abitazioni nel condominio di via Spalti e per stabilire eventuali responsabilità dei proprietari.