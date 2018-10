2 ottobre 2018- 17:21 Trapani: coniugi vivono per 3 mesi in auto, Caritas li accoglie

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Da ieri pomeriggio sono ospiti presso l’ex Seminario vescovile di Mazara del Vallo (Trapani) Filippo Marchese e Anna Maria Vesuvio, i coniugi marsalesi che per tre mesi hanno vissuto in macchina, sul lungomare Boeo. Lunedì pomeriggio marito e moglie sono stati accompagnati dall’assistente sociale del Comune e dai vigili urbani nella sede della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus, dove sono stati accolti dal presidente della Fondazione, Vito Puccio. I due coniugi (il marito in segno di protesta per alcuni giorni si è incatenato al cancello del Comune di Marsala) da ieri notte dormono al primo piano della struttura, in una stanza dotata di bagno e doccia, per il tempo necessario che servirà per troverà un alloggio a Marsala. Il pranzo e la cena saranno garantiti alla mensa della Caritas, a pian terreno della stessa struttura. Il caso è seguito dagli assistenti sociali del Comune di Marsala. Per mesi si sono cercate possibili soluzioni senza trovarle. Venuto a conoscenza della situazione in cui vivono i due coniugi, già a fine agosto, il vescovo monsignor Domenico Mogavero ha dato disponibilità ad aiutare i due coniugi. La Diocesi, tramite l’ufficio Economato, sosterrà, almeno per i primi sei mesi, le spese d’affitto di una casa a Marsala dove possono vivere i due coniugi.