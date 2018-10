2 ottobre 2018- 17:21 Trapani: coniugi vivono per 3 mesi in auto, Caritas li accoglie (2)

(AdnKronos) - Già ieri pomeriggio Filippo e Anna Maria avevano espresso la volontà di volere incontrare il vescovo per ringraziarlo della sua vicinanza. Stamattina il presidente della Fondazione San Vito li ha accompagnati al palazzo vescovile. "Questo sarà un momento che non dimenticheremo mai – ha detto Filippo Marchese – nel quale abbiamo potuto sperimentare la solidarietà concreta. Stanotte per noi dormire in un letto dopo 100 giorni di vita in macchina, mangiare un piatto di pasta caldo e farci una doccia con acqua calda, è stato davvero qualcosa di straordinario". I due coniugi, attualmente, vivono da soli: il figlio minorenne è in una comunità di Gela, mentre la figlia col bimbo in una struttura di Partanna. Le trattative avviate per la ricerca di una casa da affittare a Marsala hanno, ad oggi, dato esito negativo. "È necessario aprire il cuore – ha detto il vescovo – non sempre i soldi risolvono i problemi".