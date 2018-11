21 novembre 2018- 08:23 Trapani: controlli al mercato ittico, sanzioni e sequestri

Palermo, 21 nov. (AdnKronos) - E' del sequestro di oltre 85 kg di pesce "posto in vendita dagli abusivi su improvvisati banconi in legno, in sprezzo delle previste norme igieniche e in assenza di qualsivoglia indicazione sulla provenienza del pescato" e di sanzioni per diversi pescatori il bilancio di una operazione condotta congiuntamente da personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale di Trapani e coordinati dalla Questura, in Piazza Vittime della Motovedetta Maria Stella (ex piazza Scalo d’Alaggio), proprio in prossimità dal mercato ittico comunale. "Nell’ambito dell’attività di contrasto al grave fenomeno della vendita abusiva di prodotti ittici privi di tracciabilità, la Questura di Trapani ha predisposto e coordinato mirati servizi volti a garantire la legalità nelle fasi della commercializzazione al dettaglio del pescato, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo quello di salvaguardare i venditori provvisti delle prescritte autorizzazioni i quali, già dal giugno scorso, operano all’interno del nuovo Mercato del Pesce", dice la Questura di Trapani.Positivo il bilancio delle verifiche "che hanno consentito di sequestrare un complessivo di circa 85 kg di pesce, di vario tipo. Nella circostanza, sono stati, altresì, rimossi alcuni congelatori, malcelati nelle vicinanze della piazza ed utilizzati dagli irregolari per il deposito dei pesci nonché bilance per la pesa ed altro materiale pertinente all’attività illecita".Cinque, nel complesso, i pescivendoli abusivi colpiti dalla gravosa sanzione amministrativa pari a 4000 euro irrogata a ciascuno di essi. L’attività di contrasto al grave fenomeno dell’abusivismo commerciale "saranno reiterati nei prossimi giorni".