TRAPANI: COORDINAMENTO POLITICO PER GESTIRE CAMPAGNA ELETTORALE FAZIO

27 maggio 2017- 13:33

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Sarà un coordinamento politico, costituito da rappresentanti delle liste che sostengono la candidatura di Girolamo Fazio a sindaco di Trapani, a gestirà la campagna elettorale. Almeno "fino al momento in cui lo potrà fare personalmente lo stesso Mimmo". E' quanto si legge in una nota a firma di Francesco Salone, Diego Di Discordia e Girolamo Marino. Fazio è finito ai domiciliari per corruzione nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’armatore Ettore Morace."Siamo ancora in attesa, fiduciosi, di conoscere le determinazioni della magistratura - prosegue la nota - dopo che il fascicolo dell’indagine è stato trasmesso dalla Procura di Palermo a quella di Trapani e dopo l’interrogatorio di garanzia di Mimmo Fazio innanzi al gip. Proprio in forza del trasferimento del fascicolo i tempi tecnici si allungano".