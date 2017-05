TRAPANI: DISPERSO IN MARE A MARSALA, ANCHE ELICOTTERO IMPEGNATO IN RICERCHE

15 maggio 2017- 20:48

Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - E' impegnato anche un elicottero nelle ricerche di un disperso in mare al largo della costa sud di Marsala (Trapani). Alle 19.20 la sala operativa dell'82° centro Csar (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) di Trapani è giunto l'allarme. L'equipaggio è immediatamente decollato e intorno alle 20 ha raggiunto località Biscione, dove era stata segnalato il disperso. Sul posto anche una motovedetta della Guardia costiera. Visto l’approssimarsi della sera, l’equipaggio utilizzerà gli N.V.G. (Night Vision Goggles) per garantire la massima efficacia durante la ricerca nelle ore di buio.L’82° Centro è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica militare che garantisce 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7100 persone in pericolo di vita.