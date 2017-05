TRAPANI: DISPERSO IN MARE AL LARGO DI MARSALA, RECUPERATO CADAVERE

16 maggio 2017- 11:11

Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - E' stato ritrovato il cadavere dell'uomo disperso ieri in mare al largo della costa Sud di Marsala (Trapani) in località Biscione. Si tratta di Giovanni Accardi, 60 anni, di cui si erano perse le tracce ieri pomeriggio. Le ricerche, a cui ha partecipato anche un elicottero dell'82esimo centro Csar (Combat Search and Rescue - Ricerca e Soccorso) di Trapani oltre a una motovedetta della Guardia costiera, sono proseguite ieri fino alla tarda serata. Intorno alle 21.30, a circa 6 miglia nautiche dalla costa, è stato individuato il semicabinato di 5 metri a bordo del quale viaggiava l'uomo. Con l’ausilio del verricello, è stato calato un aerosoccorritore a bordo dell’imbarcazione che è risultata, però, vuota. Stamani, invece, è stato rintracciato il corpo senza vita dell'uomo.