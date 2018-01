TRAPANI: EDUCATRICI MOLESTATE IN CENTRO ACCOGLIENZA, FERMATO 17ENNE

19 gennaio 2018- 10:37

Palermo, 19 gen. (AdnKronos) - Con l'accusa di violenza sessuale i carabinieri hanno fermato a Marsala, nel Trapanese, F.C., 17enne originario del Gambia, ospite di un centro di accoglienza per minori. Il giovane in più occasioni avrebbe dimostrato un 'eccessivo interesse' nei confronti di alcune educatrici che lavorano nella struttura. Le indagini sono scattate dopo la denuncia delle due donne, che, stanche delle continue esplicite avances dell'ospite del centro, si sono rivolte ai carabinieri della stazione di Petrosino. Agli investigatori hanno raccontato come con il passare dei giorni il comportamento del 17enne fosse diventato sempre più pressante ed inopportuno fino a sfociare in una vera e propria violenza sessuale. In due occasioni, infatti, F.C., dopo aver abbassato la cerniera dei pantaloni, si è spogliato davanti alle operatrici e, nel vano tentativo di avere un approccio sessuale con loro ha cercato di palpeggiare e baciare le due vittime, incredule e terrorizzate per quanto stava accadendo. Il giovane migrante è stato quindi fermato e, al termine delle formalità di rito, condotto all'istituto penale per minori 'Malaspina' di Palermo a disposizione dell'autorità giudiziaria.