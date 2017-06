TRAPANI: FI INVITA GLI ELETTORI A NON ANDARE A VOTARE, 'E' BALLOTTAGGIO FARSA' (2)

16 giugno 2017- 20:48

(AdnKronos) - "Savona continua a tacere, non si capisce che programma abbia per la nostra Città se non un programma normale quando di normalità, oltre ad essercene veramente poca in queste elezioni, la nostra Città potrebbe, sotto il suo governo, definitivamente morire. È evidente come l'opportunista Savona stia sperando di raggiungere la meta quatto quatto. Savona, a giudizio di tutti, è abbagliato da improvvisa e inattesa prospettiva di successo. Piuttosto che criticarli dovrebbe ringraziare il Senatore d'Alì e l'Onorevole Oddo, per aver reso possibile un ballottaggio". "È ormai smascherato con pubbliche, recenti, dichiarazioni alla stampa, il becero tentativo di spaccare e lacerare la prevalente opinione di Centrodestra (a Trapani oltre il sessanta per cento) ordito da Fazio e da alcuni altri personaggi della sinistra populista - dicono gli azzurri - Ancor di più oggi ringraziamo il senatore d'Alì per essere sceso personalmente in campo non solo per dare un progetto di futuro e di speranza al territorio, ma anche per aver compreso che il suo sacrificio era indispensabile al Partito ed al Centrodestra per sopravvivere alla morsa tremenda dell'accordo velenoso tra Fazio e Tranchida (appena 400 preferenze, dopo dieci anni di sindacatura ad Erice!), concordi entrambi nell'obiettivo di distruggere il Centrodestra, cui notoriamente Fazio ha aderito nei momenti elettorali solo per farne un personale veicolo di elezione". "Di questo da poche ore sono ormai stati resi edotti dalla viva voce degli stessi autori, tutti i cittadini trapanesi, soprattutto gli elettori del Centrodestra, anche quelli inconsapevolmente coinvolti in quella “combine” - dice ancora Fi - Alla luce del totale degrado istituzionale e della deriva antidemocratica ove i due vorrebbero trascinare, oltre le loro tifoserie, tutti i cittadini Trapanesi e la loro dignità, non rinunciando entrambi al ballottaggio, Forza Italia chiede ai propri molti elettori di non recarsi al voto. Noi non vogliamo essere complici di un ballottaggio al quale non avremmo mai accettato di partecipare come succedanei di singole decisioni altrui e non come titolari di mandato popolare".