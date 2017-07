TRAPANI: FURTI IN ABITAZIONE, DUE ARRESTATI INCHIODATI DA RIS

28 luglio 2017- 09:56

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Erice e del Nucleo Operativo di Trapani hanno tratto in arresto Francesco Paolo D'Amico, 21enne di origine toscana ma residente a Trapani, e Domenico Mauro, 30enne trapanese, entrambi già noti alle forze dell’ordine, raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare – in carcere per il primo e ai domiciliari per l’altro – emessa dal GIP del Tribunale di Trapani, Caterina Brignone, su richiesta del Pubblico Ministero titolare delle indagini, Antonio Sgarrella. I militari dell’Arma, nel corso di un’articolata attività investigativa, hanno raccolto "gravi indizi di colpevolezza a carico dei due arrestati". Mauro è ritenuto responsabile di tre furti in abitazione commessi tra maggio e luglio 2015, rispettivamente a Erice Vetta, nella frazione ericina di Pizzolungo e a Buseto Palizzolo. In uno dei due episodi è coinvolto anche D’Amico insieme ad un terzo indagato, denunciato a p.l.. Gli inquirenti stanno, inoltre, valutando il loro coinvolgimento in altri eventi commessi nell’estate del 2015.Oltre alle testimonianze raccolte nell’immediatezza dei fatti, ad inchiodare i due sono state alcune tracce repertate dai Carabinieri sui luoghi dei delitti ed analizzate dal RIS di Messina. I risultati degli esami di laboratorio hanno permesso di risalire, "senza ombra di dubbio, all’identità dei due arrestati". Gli episodi di furti in abitazione a Erice Vetta, seppur limitati, avevano destato allarme e malcontento nella piccola comunità del borgo. "La paziente e meticolosa opera dei Carabinieri ha però consentito di risalire ai presunti autori di alcuni di quelli episodi, nella speranza di garantire ai cittadini del capoluogo ericino e ai tanti turisti che affollano la cittadina, un’estate serena", dicono i Carabinieri.