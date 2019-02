26 febbraio 2019- 10:29 Trapani: furti in abitazione, due arresti

Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia di Alcamo (Trapani), che da settimane stanno attentamente monitorando le aree di competenza maggiormente esposte al fenomeno dei furti in abitazione, ha consentito di raccogliere ulteriori frutti. Infatti - dopo l’arresto di due palermitani avvenuto lo scorso 14 febbraio a seguito del tentato investimento di un Carabiniere ed un rocambolesco inseguimento per le vie di Castellammare del Golfo - nella notte i Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato in flagranza di reato altri due persone, ritenute responsabili di una serie di furti in abitazioni isolate di campagna in località Cipollazzo a Menfi (Agrigento). I due, arrestati con l’accusa di furto in abitazione aggravato e continuato in concorso, sono Florin Chetran Angels, romeno di 45 anni, Sabeur Touati Mohamed, tunisino di 43 anni, entrambi regolari in Italia, disoccupati e con precedenti di polizia. Touati è stato anche denunciato per ricettazione.