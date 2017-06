TRAPANI: IL CANDIDATO INDAGATO, NON VOTATEMI AL BALLOTTAGGIO

13 giugno 2017- 18:43

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Ennesimo colpo di scena alle amministrative di Trapani. Il candidato a sindaco Girolamo Fazio, che con il 32 per cento ottenuto al primo turno andrà al ballottaggio con il candidato Pd, ha annunciato a sorpresa, durante una conferenza stampa che anche se eletto, rinuncerebbe all'incarico. Fazio a maggio era stato arrestato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta 'Mare monstrum'. Ma pochi giorni fa era stato scarcerato. Ieri la Procura ha presentato ricorso chiedendo che Fazio, deputaato regionale sospeso, torni agli arresti domiciliari. "Annuncio la decisione irrevocabile di abbandonare la competizione elettorale", ha detto Fazio ai giornalisti, annunciando anche le dimissioni dal seggio di Palazzo dei Normanni. Invita, quindi, gli elettori a non votarlo al ballottaggio. "Dirò ai miei amici elettori di non votarmi - dice - E se verrò eletto non accetterò l'incarico". Fazio ha poi spiegato: "Io ho la coscienza apposto, e non sono un corrotto".