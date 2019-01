24 gennaio 2019- 09:37 Trapani: inquinamento ambientale, sequestrato impianto compostaggio Sicilfert

Palermo, 24 gen. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia di Marsala e del Noe di Palermo, con la collaborazione dei militari della Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota CC presso la locale Procura della Repubblica, hanno proceduto all'esecuzione del decreto di sequestro preventivo - emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Marsala su richiesta della Procura della Repubblica per i reati di Inquinamento Ambientale ed Attività di gestione rifiuti non autorizzata - dell’impianto di compostaggio della Sicilfert S.R.L., in contrada Maimone del Comune di Marsala. A seguito dell’esecuzione del sequestro preventivo, la gestione della Sicilfert è stata affidata ad un amministratore giudiziario, il quale avrà il compito di sanare - dove possibile - le irregolarità riscontrate onde consentirne - attesa la rilevanza pubblica dell’attività esercitata - il corretto funzionamento.