TRAPANI: INQUIRENTI SU GENITORI ARRESTATI PER ABUSI SU FIGLIA, UNA STORIA SQUALLIDA

31 gennaio 2018- 18:30

Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Una storia squallida, purtroppo nel nostro lavoro non si finisce mai di raggiungere il fondo. E questa storiaccia lo conferma, ancora una volta". A parlare è uno degli inquirenti che si sono occupati dell'indagine che oggi ha portato all'arresto di un padre e una madre, accusati di avere abusato per mesi della figlia tredicenne. Secondo l'accusa, la ragazzina sarebbe stata costretta, per mesi, a subire violenze sessuali di gruppo con il padre e la madre. "E' la cosa incredibile è che è stato il padre, qualche mese fa, a venire in commissariato di Polizia ad autodenunciarsi", spiega un investigatore. "Si è presentato e ha detto: Sono qui perchéé ho avuto rapporti sessuali con mia figlia", ma avrebbe anche aggiunto che i rapporti "era consensuali". Ma la figlia smentisce i genitori e parla di abusi e violenze.