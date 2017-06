TRAPANI: MAXI FRODE ALL'IPAB, ENTRATE GONFIATE PER OTTENERE FONDI PUBBLICI (2)

30 giugno 2017- 11:21

(AdnKronos) - Grazie a questo escamotage, confermato dall'esame dei bilanci consuntivi, spiegano dalla Guardia di finanza, l'Istituto ha di fatto potuto continuare a operare, beneficiando di ulteriori erogazioni dalla Regione siciliana e dal Comune di Marsala, sotto forma di contributi a pioggia erogati in relazione alla mera prosecuzione dell’attività d’istituto. "I requisiti per mantenere in vita l’Ipab - dicono dalla Guardia di finanza - già erano insussistenti almeno a partire dal 2013". Una segnalazione, per le valutazioni di competenza, è stata inoltrata alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana.