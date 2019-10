29 ottobre 2019- 17:57 Trapani: Mazara del Vallo, consegnati lavori dragaggio porto canale (2)

(Adnkronos) - Da un punto di vista tecnico, sarà aumentata la profondità dei fondali, ma anche quella delle sezioni di portata del fiume in modo da ridurre la velocità dei fenomeni di marrobbio che provocano un’importante variazione del livello del mare. L’opera produrrà inoltre notevoli benefici alle condizioni generali di navigabilità del fiume con una maggiore sicurezza delle manovre di ingresso, transito e ormeggio delle navi. Verranno asportati i materiali giacenti sui fondali che ostacolano il regolare deflusso verso il mare delle piene del Màzaro. La profondità dell’acqua sarà portata a tre metri a partire dal ponte e fino al mercato del pesce, a quattro sino a piazzale Quinci e a sei metri per l’intero bacino di ponente e sino all’imboccatura del porto, per una superficie complessiva di circa 180 mila metri quadrati.