TRAPANI: MESSINEO, SVOLGERò MIO INCARICO CON TERZIETà E INDIPENDENZA

28 giugno 2017- 19:36

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Svolgerò al meglio il mio incarico nell'interesse della collettività, che potrà contare sulla mia assoluta terzietà e indipendenza rispetto a qualsiasi forma di interessi o legami". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex Procuratore capo di Palermo Francesco Messineo, nominato oggi commissario straordinario di Trapani, dopo il flop delle amministrative. Messineo in passato, dopo avere lasciato la Procura di Palermo per la pensione, aveva già svolto l'incarico di commissario straordinario a Castelvetrano. Adesso arriva la città di Trapani, che ha visto due dei candidati alle prese con problemi giudiziari, Antonino D'Alì di Fi per il quale la Dda di Palermo ha chiesto il soggiorno obbligato e Mimmo Fazio, arrestato e poi scarcerato per corruzione e traffico di influenze.