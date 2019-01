7 gennaio 2019- 08:59 Trapani: mistero dello sposo mancato, si attende esito autopsia corpo bruciato

Palermo, 7 gen. (AdnKronos) - E' ormai un giallo il mistero dello sposo 'mancato' di Salemi, piccolo centro del trapanese, dove dal 29 dicembre non si hanno notizie di Francesco Ciaravolo, agricoltore di 48 anni, che non si è presentato al suo matrimonio. Sabato è stata rinvenuta la sua auto, una Mercedes classe C, trovata completamente bruciata in contrada Canetici a Salemi, con all'interno dei resti umani. Ieri è stata eseguita l'autopsia sui resti dei pochi frammenti rimasti integri nell'auto andata in fiamme. Sarà l'esame del Dna a dare un nome e un volto alla vittima. Anche se sembra ci siano pochi dubbi sulla identità dell'imprenditore agricolo.I carabinieri del Comando provinciale di Trapani e della Compagnia di Mazara del Vallo indagano su quanto accaduto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala. L'ipotesi più accreditata è proprio quella che la vittima possa essere Ciaravola, che viveva con l'anziana madre. Sempre l'autopsia dovrebbe inoltre stabilire le cause della morte della vittima trovata nell'auto bruciata. Negli ultimi giorni sono state ascoltate molte persone, amici e parenti di Ciaravola, per capire quali siano stati gli ultimi movimenti dell'uomo, che il 29 dicembre non si è presentato al matrimonio a Castelvetrano.