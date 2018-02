TRAPANI: NEONATA MORTA AL S.ANTONIO ABATE, 'NESSUNA CARENZA ASSISTENZIALE'

3 febbraio 2018- 13:35

Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Non ci sarebbe alcuna "carenza assistenziale" dietro la morte della neonata avvenuta domenica 28 gennaio, qualche ora dopo il parto, all'ospedale S.Antonio Abate di Trapani. A stabilirlo è stata la commissione di verifica interna istituita dal commissario dell'Asp Giovanni Bavetta per far luce su quanto accaduto. "Nessuna carenza assistenziale è stata evidenziata nel corso dell'intero processo di assistenza alla neonata - si legge nella relazione della commissione - Appropriato il percorso diagnostico e il trattamento terapeutico sul sostegno del circolo e delle funzioni vitali. Il trattamento con antibiotici ad ampio spettro sulla scorta del quadro clinico è stato confermato dal test di antibioticogramma dell'emocoltura. La positività dell'emocoltura per streptococcus agalactiae (group B) ha confermato l'ipotesi diagnostica di 'sepsi batterica ad esordio precoce', che ha causato come complicanza lo shock settico".