TRAPANI: OMICIDIO A TRE FONTANE, SI SEGUE PISTA MAFIOSA

6 luglio 2017- 14:28

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Omicidio, poco dopo le 12 di oggi, a Tre Fontane, frazione balneare di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. La vittima è Giuseppe Marcianò, imprenditore agricolo originario di Carini nel Palermitano. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco esplosi da uno o più killer. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Pare che l'uomo avesse parentele in ambienti della criminalità organizzata. Un particolare, questo, che insieme alle modalità dell'esecuzione in pieno giorno, fa pensare a un omicidio maturato negli ambienti di mafia. Le indagini sono coordinate dal neo procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido.