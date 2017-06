TRAPANI: SAVONA, NON CI HANNO PERMESSO DI FARE BALLOTTAGGIO

26 giugno 2017- 07:45

Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "Non ci hanno permesso di fare il ballottaggio, mi spiace perché alla fine ha perso la città di Trapani che adesso sarà commissariata". Pietro Savona non nasconde la sua delusione. L'esponente del Pd ha perso le elezioni nonostante fosse l'unico candidato al voto a Trapani, dopo il ritiro a sorpresa del suo contendente, Girolamo Fazio, perché non è stato raggiunto il quorum richiesto del cinquanta per cento dei voti. Alla fine è andato al voto solo il 26 per cento dei votanti, che non è bastato per raggiungere il quorum.