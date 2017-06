TRAPANI: SI VA VERSO IL BALLOTTAGGIO FAZIO-SAVONA

Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - A Trapani si va verso il ballottaggio tra Girolamo Fazio, il candodato sindaco finito agli arresti domiciliari per corruzione e scarcerato solo di recente, e il candidato del Pd Pietro Savona. In 22 sezioni su 70, Fazio ha avuto il 32,8 per cento dei voti, mentre Savona è al 25,3 per cento. Terzo, ma i dati potrebbero evolversi, Antonio D'Alì fermo al 23,59 per cento.