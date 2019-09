26 settembre 2019- 16:52 Trapani: sindaco di Erice indagata per abuso d'ufficio

Palermo, 26 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Erice (Trapani) Daniela Toscano è indagata per abuso d'ufficio. A renderlo noto è stata la stessa prima cittadina comunicando di aver ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Trapani. "Per rispetto dei miei elettori, della cittadinanza ericina tutta e delle istituzioni che rappresento - scrive sul sito del Comune - comunico che nella giornata di ieri, a seguito della notifica di un avviso di garanzia per una presunta ipotesi di reato di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), su richiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani, sono stata interrogata dal pubblico ministero titolare delle indagini. Nel corso dell’interrogatorio ho chiarito, in maniera puntuale e dettagliata, la mia posizione in ordine alle singole contestazioni sollevatemi ritenendomi totalmente estranea ai fatti. Per il rispetto dovuto alla magistratura, nella quale ho sempre riposto la massima fiducia, ed in ossequio al segreto istruttorio, - conclude - non si ritiene di dovere scendere nei particolari onde non compromettere le indagini ancora in corso".