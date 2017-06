TRAPANI: SINDACO PALERMO A CITTADINI, 'VOTATE, DEMOCRAZIA A RISCHIO'

Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - "Un intreccio perverso di egoismi individuali rischia di tenere prigioniera la democrazia a Trapani. Ecco la ragione per la quale credo sia necessario dare un segnale forte di amore per la città, partecipando a questa competizione elettorale, dicendo che esiste un popolo trapanese che ha l'orgoglio della propria identità e rivendica il diritto di scegliere i propri amministratori". A dirlo è il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un video appello al voto pubblicato sulla pagina Facebook del sottosegretario, Davide Faraone. Proprio il renziano di Sicilia sotto l'hashtag #nonfermiamoilfuturo ha postato una serie di appelli, tra cui quelli del ministro Maurizio Martina e del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani. Nelle prossime ore l'invito ad andare alle urne arriverà anche dal ministro Graziano Delrio e alle 18 ci sarà "una sorpresa finale" spiega il sottosegretario alla Salute. "Tutta l'Italia in questo momento - prosegue Orlando fresco di proclamazione a sindaco - guarda a Trapani e all'impegno dei cittadini trapanesi, che sono certo sapranno uscire da una condizione di pericolo iniziando un percorso che salvi la democrazia e la partecipazione. Operazione fondamentale, importante per la Sicilia e per l'intera Italia. Pietro Savona è l'occasione per dire che democrazia esiste e che i trapanesi la amano". Poi rivolgendosi ai trapanesi conclude: "Partecipate al voto anche per il resto d'Italia che vi guarda con attenzione, evitando così un lungo commissariamento".