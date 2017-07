TRAPANI: SPACCIAVA MENTRE ERA AI DOMICILIARI, ARRESTATO

28 luglio 2017- 09:37

Palermo, 28 lug. (AdnKronos) - Spacciava droga mentre era agli arresti domiciliari. Ma è stato scoperto ed è tornato in carcere. E' accaduto ad Alcamo (Trapani), dove i militari del Nucleo Operativo, a conclusione di prolungata attività di osservazione, hanno tratto in arresto Emanuele Trupianom alcamese 24enne. I Carabinieri, ormai da tempo, avevano registrato un fitto via vai di persone, soprattutto giovani, che si aggiravano nei pressi dell’abitazione di Trupiano. Insospettiti da questi movimenti, gli uomini dell’Arma hanno deciso di passare all’azione e, dopo aver bussato a casa del giovane, hanno iniziato le operazioni di perquisizione all’interno dell’appartamento. Occultate nel locale cucina i militari hanno rinvenuto 47 confezioni di sostanza stupefacente del tipo Marijuana oltre a denaro contante e un bilancino di precisione.Il giovane alcamese, già detenuto agli arresti domiciliari per altra causa, è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio e segnalato al Tribunale di Sorveglianza che aveva concesso al giovane il beneficio della misura alternativa della detenzione domiciliare. Proprio l’Ufficio di Sorveglianza di Trapani, letta l’informativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alcamo, ha ordinato l’immediata carcerazione di Emanuele Trupiano che, prelevato nel primo pomeriggio dalla sua abitazione, è stato condotto presso il carcere di Trapani.