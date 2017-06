TRAPANI: SUDANESE TENTA DI FAR USCIRE BUS DI STRADA, INDAGA ANTITERRORISMO

20 giugno 2017- 18:50

Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Momenti di panico su un pullman di linea Trapani-Palermo. Poco prima della galleria Segesta, un sudanese si è alzato all'improvviso e gridando si è avvicinato all'autista tentando di prendere possesso del volante. A bloccarlo sono stati due militari fuori dal servizio che si trovavano a bordo. Al momento non si conoscono i motivi del gesto, ma indaga il pool antiterrorismo della Dda di Palermo. "Al momento non si esclude alcuna pista", dicono gli investigatori. Il sudanese era disarmato. "Stiamo verificando", si è limitato a dire il questore di Trapani Maurizio Agricola. Il sudanese viene ascoltato in questi momenti dagli investigatori nel commissariato di Castellammare del Golfo.