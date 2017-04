TRAPANI: TRAVOLTO DAL CAMPER FINISCE IN MARE, MORTO TURISTA

26 aprile 2017- 19:54

Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Tragedia a San Vito Lo Capo, dove un turista di 72 anni è morto dopo essere stato trascinato in mare dal suo camper. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe parcheggiato il mezzo nei pressi della scogliera di Macari, dimenticando, però, di inserire il freno a mano. Quando il camper ha iniziato a spostarsi, avrebbe cercato di risalire a bordo per fermarne la corsa, ma è finito in acqua insieme al mezzo. Alla tragedia ha assistito la moglie dell'uomo. Sul posto i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto oltre al personale del 118. Per l'anziano, però, non c'è stato nulla da fare.