TRAPANI: VOCI SU RITIRO FAZIO DA BALLOTTAGGIO, CANDIDATO ANNUNCIA CONFERENZA STAMPA

13 giugno 2017- 15:18

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Sempre più insistenti, a Trapani, le voci su una eventuale sospensione del candidato sindaco Girolamo Fazio, arrivato ieri al ballottaggio con il candidato del Pd Pietro Savona. Il candidato ha indetto proprio per oggi pomeriggio una conferenza stampa e secondo i boatos sembra che voglia annunciare una sospensione della sua candidatura. proprio ieri la Procura di Trapani ha reiterato la richiesta di arresto per l'ex deputato, finito il mese scorso ai domiciliari per corruzione e traffico di influenze. Fazio, che è sostenuto da Lista per Fazio, Uniti per il futuro, Progetto per Trapani, Trapani tua, Io ci sono, ha ottenuto il 31,79% dei voti al primo turno e Savona, sostenuto da Pd, Cittadini per Trapani, Trapani svegliati, si è fermato al 26,27%. Terzo il senatore di Fi Antonino D'Alì (Forza Italia, Psi, Per la grande città) che ha raggiunto il 23,46 %.