2 maggio 2018- 15:31 Trasporti: a Di Vettimo Comandante 'Ignazio Messina' Stella al Merito del Lavoro

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - È stata conferita ieri, primo maggio, a Salvatore Scotto Di Vettimo, Comandante della Ignazio Messina & C. S.p.A., la “Stella al Merito del Lavoro” della Repubblica Italiana che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”. Questo prestigioso riconoscimento, si legge in una nota, viene assegnato a cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda, o di trent'anni alle dipendenze di aziende diverse, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.Il Comandante Salvatore Scotto Di Vettimo lavora con il Gruppo Messina dal 1975 ed è attualmente Responsabile dell’Area Traffico/Piani di Carico/Gestione Flotta e Noleggi. Nato a Procida (NA) il 30/10/1955, ha iniziato il rapporto di lavoro con la Ignazio Messina & C. S.p.A. il 23.04.1975 con la qualifica di Allievo di Coperta, ha quindi conseguito nei tempi previsti le successive abilitazioni e promozioni fino al raggiungimento della qualifica di Comandante di Lungo Corso avvenuta il 18/10/1989."Nel corso della sua carriera marinaresca - sottolinea la Messina - il C.te Salvatore Scotto Di Vettimo ha dimostrato di possedere competenze tecniche e morali di altissima qualità che gli hanno permesso di esercitare la sua professione con dedizione e professionalità". Salvatore Scotto Di Vettimo, dopo aver operato nel comparto merci pericolose e nella gestione del Terminal Messina a Genova, ha avuto anche un ruolo attivo nell’addestramento dei giovani collaboratori aiutandoli a raggiungere professionalità elevate.