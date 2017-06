TRASPORTI: A PALERMO IL PRIMO ECO RENTAL CONCEPT STORE D'ITALIA

30 giugno 2017- 20:14

Palermo, 30 giu. (AdnKronos) - Palermo Capitale della Cultura nel 2018 ma, da oggi, anche prima città per la tutela, la promozione e la scoperta del territorio con il primo eco rental concept store d’Italia. Sicily by Car, società nazionale leader nel settore dell’autonoleggio, inaugura un innovativo e originale ufficio rent-a-car dedicato alla mobilità green. Sito nel cuore del centro storico della capitale siciliana, in via Napoli al civico 90, in zona ZTL, il nuovo ufficio si presenta come un centro multi servizi, un vero e proprio concept store, rivolto ai tanti turisti che visitano la città e ai più attenti estimatori del territorio.Il nuovo punto Sicily by Car coniuga il tradizionale ufficio di noleggio con elementi architettonici e d’arredo progettati per l’ospitalità del cliente in chiave leisure: non solo esposizione di auto storiche ma anche un angolo salotto dove degustare vini locali o curiosare nella piccola libreria messa a disposizione dei visitatori. Ed ancora, l’ufficio vanta una mini galleria d’arte dove trovano esposizione le riproduzioni degli straordinari acquarelli dell’artista francesce Fabrice Moireau i cui dipinti, tutti dedicati ai più bei luoghi dell’isola, sono appena stati pubblicati nel volume d’arte “Sicilia, il Grand Tour”. Lo spazio ha inoltre una sala adibita a manifestazioni ed incontri culturali e musicali che animeranno l’ufficio di via Napoli con un calendario di eventi dedicato. In particolare lo store fungerà anche da “incubatore” di nuovi talenti artistici, offrendo i propri spazi espositivi a selezionati artisti emergenti del contesto siciliano.L’eco rental concept store Sicily by Car rappresenta la prima iniziativa concreta di marketing territoriale che, proponendo il servizio di autonoleggio sostenibile con auto elettriche - quali la Citroen C0 e la nuovissima Renault Zoe quest’ultima 100% ad alimentazione elettrica -, vuole fare sistema con il tessuto locale e con i suoi attori: arte, cultura, enologia e artigianalità siciliana trovano da oggi una vetrina ecosostenibile che incentiva l’esperienza e la scoperta dei luoghi grazie ad una mobilità a quattroruote amica dell’ambiente.