TRASPORTI: A PALERMO IL PRIMO ECO RENTAL CONCEPT STORE D'ITALIA (2)

30 giugno 2017- 20:14

(AdnKronos) - "L’apertura dell’ufficio Sicily by Car di Via Napoli rientra infatti in un preciso piano strategico della Compagnia che ha recentemente annunciato la realizzazione dell’Eco Tour di Sicilia, un progetto pilota a livello europeo, in partnership con Enel e Renault, che garantirà la percorrenza dell’intera regione a impatto zero grazie all’istallazione di oltre 400 colonnine di ricarica elettrica", si legge in una nota. "Credo assolutamente che il futuro della mobilità e della qualità del territorio risiedano nei veicoli elettrici dove tecnologia e innovazione sono orientate a soluzioni sempre più avanzate di circolazione eco-compatibile – dichiara Tommaso Dragotto Presidente di Sicily by Car - Da oggi saremo in grado di offrire una nuova modalità di guida a emissioni zero qui in Sicilia, una terra dove la tutela del patrimonio ambientale deve essere una priorità condivisa e ricercata dalla Pubblica Amministrazione e dalle Compagnie private. Il nuovo ufficio di via Napoli – conclude il Presidente - è l’esempio concreto della nostra ferma volontà di lavorare direttamente con e sul territorio".