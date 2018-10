31 ottobre 2018- 16:38 Trasporti: al via campagna 'salvAli' per fondo emergenza voli bambini malati (2)

(AdnKronos) - Sostenere il Fondo emergenza Voli è possibile anche tramite: - Paypal: visita il sito web www.flyingangelsfoundation.org/dona-ora/ - bonifico, esente da commissioni, mediante QUI UBI o QUI UBI Affari per i clienti UBI Banca tramite la funzione Bonifico Solidarietà dell’internet banking e, anche per i non clienti, agli sportelli delle Filiali UBI Banca sul conto corrente di Flying Angels Foundation – IBAN IT94M0311101401000000030842 sempre esente da commissioni. “Ci sono bambini gravemente malati che hanno disperato bisogno di cure – afferma Francesco Maria Greco, Presidente di Flying Angels – è necessario pertanto intervenire sempre con tempestività. Un volo aereo è per loro l’unica speranza. Grazie al Fondo Emergenza Voli abbiamo potuto garantire a Daniel e garantiremo a tanti altri bambini un trasferimento aereo immediato per ricevere le cure necessarie. Flying Angels è la onlus che – offrendo il trasporto aereo - aiuta altre onlus, le quali ci segnalano i casi dei bambini bisognosi di cure. Oltre a fornire nel più breve tempo possibile il trasferimento aereo, assistiamo le altre onlus predisponendo la documentazione necessaria per il rilascio dei visti e aprendo i contatti con le Ambasciate italiane nel mondo.” “Grazie a Flying Angels con tutto il cuore per averci aiutato. Nel nostro Paese nessun medico avrebbe potuto operare la grave cardiopatia di cui soffriva dalla nascita il mio bambino, ma grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno aiutato Daniel ora è guarito”, è la testimonianza della mamma di Daniel.