Trasporti: al via campagna 'salvAli' per fondo emergenza voli bambini malati (3)

31 ottobre 2018 Trasporti: al via campagna 'salvAli' per fondo emergenza voli bambini malati

(AdnKronos) - “L'Enac ha voluto essere partecipe di questa meritoria iniziativa per fornire un contributo al diritto alle cure e alla salute che dovrebbero essere garantiti a tutti – ha dichiarato Alessio Quaranta, Direttore Generale di Enac – L’Enac ha concesso il proprio patrocinio e aderisce alla campagna #salvALI, mettendo anche a disposizione i propri principali canali di comunicazione tra cui il portale e i totem presenti negli aeroporti. Vogliamo essere vicini alle esigenze dei bambini affetti da gravi patologie con il nostro sostegno a questo lodevole progetto della Flying Angels Foundation a favore dei più deboli. Mi auguro nella fattiva collaborazione e nella solidarietà di ognuno di noi e, in particolar modo, del mondo aeroportuale, sempre così sensibile ai temi della solidarietà. Ogni singola donazione contribuisce a garantire la tempestività dei trasferimenti per scopi medici dei piccoli malati, come solo l’aereo può fare". “Siamo orgogliosi - commenta Valentina Lener, direttore generale di Assaeroporti - di poter contribuire a questa ammirevole iniziativa insieme agli aeroporti associati che hanno aderito numerosissimi alla campagna di sensibilizzazione #salvALI, garantendone la diffusione su tutto il territorio nazionale. L’invito ad effettuare una donazione alla Flying Angels Foundation verrà diffuso attraverso i canali di comunicazione di Assaeroporti e di oltre trenta scali italiani. In particolare, ringraziamo gli aeroporti di Alghero, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Crotone, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Taranto, Torino, Trapani, Trieste, Venezia e Verona". " Ci auguriamo che la nostra collaborazione possa sensibilizzare i passeggeri, le comunità aeroportuali e in generale il grande pubblico affinché un numero sempre maggiore di bambini bisognosi di cure salvavita sia tempestivamente aiutato grazie al Fondo Emergenza Voli di Flying Angels”, conclude Lener.