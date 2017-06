TRASPORTI: ANITA, SETTORE COLGA SFIDA INNOVAZIONE

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - Il settore dei trasporti e della logistica "deve cogliere le opportunità che si presentano, in un periodo di grandi cambiamenti, come quello che stiamo vivendo, che sarà sempre più caratterizzato dalle innovazioni tecnologiche, dalle strade intelligenti, dai veicoli connessi e a guida autonoma, dalle infrastrutture stradali tecnologicamente avanzate”. Ad affermarlo il presidente di Anita, l'associazione del settore di Confindustria, Thomas Baumgartner, riconfermato alla guida per il prossimo quadriennio. “Nei prossimi anni, tali innovazioni influenzeranno profondamente il modo di fare impresa anche nel settore del trasporto e della logistica, in Italia, in Europa e a livello globale. Il futuro porterà ad una mobilità delle merci più sicura, sostenibile, digitale, integrata, e le imprese di trasporto e logistica devono adattare i propri processi ai nuovi paradigmi introdotti da Industria 4.0”, ha detto Baumgartner parlando ai lavori dell'assemblea di Anita. A Bruxelles, intanto, ci si appresta a ridisegnare l’intero impianto normativo che governa il settore, con il pacchetto ‘Europa in movimento’ con la finalità di favorire maggiore competitività e più efficienza nella mobilità.