20 febbraio 2019- 15:00 Trasporti: arriva 'Autista 4.0', 5 mln per sicurezza guida (2)

(AdnKronos) - La campagna, che verrà lanciata in occasione del Transpotec Logitec di Verona, sabato (padiglione 6 Sala Donizetti), mira a far acquisire agli autotrasportatori le necessarie competenze e le ‘sane’ abitudini per una guida più sicura in strada. Grazie ad una piattaforma e.learning, caratterizzata da requisiti di interattività, dinamicità e modularità, si potrà costantemente monitorare l’attività dei partecipanti al corso e sarà possibile inoltre verificare l’effettiva partecipazione attiva del formando attraverso controlli da remoto.Il discorso vale tanto per la sicurezza quanto per la sostenibilità ambientale. Grazie all’utilizzo di tecniche di guida più efficienti sarà possibile ridurre l'emissione di CO2 attraverso un minor consumo di carburante. All’interno dello spazio espositivo della fiera sarà presente un simulatore di guida che consentirà ai visitatori un’esperienza diretta da ‘autista 4.0’. Il settore dell’autotrasporto in Italia si confronta da anni con i diversi governi che si sono succeduti per risolvere alla radice i problemi di settore (alta ‘mortalità’ delle aziende di trasporto, concorrenza ‘sleale’ dei paesi limitrofi, alti costi di gestione legati soprattutto all’approvvigionamento dei carburanti). Questo anche se un’alta percentuale di merci viaggia su gomma, l'86,5% (dato Eurostat). Complice di queste difficoltà di gestione anche la carenza di conducenti. Proprio per questo l’Albo, già lo scorso anno, ha avviato una campagna che prevede l'abbattimento dei costi per il conseguimento delle patenti e delle abilitazioni oltre a stage in azienda, in modo da avvicinare i più giovani a questa professione. Con questo ulteriore programma di formazione si punta ad avere un parco più ampio di professionisti dell’autotrasporto al fine di formare una nuova generazione di autisti sempre più connessi, sicuri e ‘green".