TRASPORTI: ART PRESENTA A COMMISSARIO BULC 4° RAPPORTO ANNUALE

26 luglio 2017- 16:01

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Si è svolto ieri a Bruxelles, presso la sede della Commissione Europea, un incontro del Consiglio dell’Autorità di regolazione dei trasporti con il Commissario Europeo ai Trasporti, Violeta Bulc. L’incontro, si legge in una nota, ha avuto ad oggetto, in particolare, la illustrazione del IV Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Autorità, già presentato dinanzi al Presidente della Repubblica ed al Parlamento il 12 luglio scorso.All'incontro hanno partecipato, per la parte italiana, delegati della Rappresentanza Permanente a Bruxelles, e per la Commissione, rappresentanti della DG Move. Al riguardo il Commissario Bulc, ha pubblicato un tweet di apprezzamento del Rapporto e sottolineato l’allineamento tra Commissione ed Autorità riguardo alla promozione della multimodalità e dei diritti dei passeggeri”.