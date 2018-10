3 ottobre 2018- 11:09 Trasporti: Art,via a consultazione su contributo funzionamento autorità

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - L’Autorità di regolazione dei trasporti ha avviato una consultazione pubblica sulla determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità medesima per l’anno 2019, chiedendo ai soggetti interessati di formulare le loro eventuali osservazioni. Lo rende noto l'Art in una nota. Il documento sottoposto a consultazione è pubblicato sul sito Internet dell’Autorità. I soggetti interessati potranno inviare le proprie osservazioni e proposte, esclusivamente in formato editabile, entro il 31 ottobre 2018, all’indirizzo di posta elettronica dell'Art.