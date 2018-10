17 ottobre 2018- 18:20 Trasporti: Assarmatori inaugura sede nazionale a Roma

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - Assarmatori apre i battenti della sua sede nazionale a Roma. L'inaugurazione si è svolta con un incontro informale, riferisce una nota, "con i propri associati e pochi amici esterni all'associazione". "Una scelta volutamente low profile, lontana dai fasti di inaugurazioni ufficiali, con una formula destinata a confermare una precisa connotazione di Assarmatori: quella di essere un’associazione del fare e molto meno del dire", sottolinea la nota.“I numeri che anche recentemente ho illustrato pubblicamente a Cernobbio – afferma il presidente, Stefano Messina – testimoniano meglio di qualsiasi parola o commento, del lavoro che è stato svolto in questi mesi nella costruzione di un soggetto associativo dell’armamento italiano che sia davvero in grado di affrontare i temi e le problematiche principali del settore, cercando risposte e anche offrendo al Paese chiavi di lettura innovative e importanti per il rilancio della sua economia e in particolare dell’occupazione”.Assarmatori "presenta una peculiarità unica nel panorama associativo imprenditoriale italiano: quello di rappresentare non solo aziende nazionali, ma anche soggetti internazionali che abbiano forti interessi in Italia, generino occupazione e ricchezza e quindi rappresentino una risorsa irrinunciabile per il nostro Paese", conclude l'associazione.