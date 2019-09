30 settembre 2019- 20:04 Trasporti: Atm gestisce la terza linea della metrò in Danimarca

Milano, 30 set. (AdnKronos) - Domenica 29 settembre è stata inaugurata la linea del nuovo Cityringen della metropolitana di Copenaghen, gestita da Atm attraverso la società controllata al 51% Metro Service A/S in compartecipazione con Hitachi Rail STS (ex Ansaldo STS). La cerimonia ha visto la presenza di tutte le autorità e istituzioni e anche della Regina Margherita di Danimarca; a rappresentare Atm il direttore generale, Arrigo Giana. E’ stata inoltre firmata oggi, alla presenza del Managing Director di Metroselskabet L/S Henrick Plougmann Olsen e del direttore Giana, l’estensione dei contratti di gestione e manutenzione della linea 1 e 2 e del Cityringen per ulteriore tre anni, assicurando la gestione di tutta la rete del metrò fino al 2027. L’Azienda di Trasporti Milanesi diventa così il uno dei primi operatori di trasporto pubblico in Danimarca, un’attività partita nel 2008 insieme ad Hitachi Rail STS (ex Ansaldo STS) tramite la società Metro Service A/S, con l’attività di gestione e manutenzione delle linee 1 e 2 della capitale danese. In questi anni sono stati numerosi i riconoscimenti internazionali ottenuti per l’eccellenza del servizio con un indice di soddisfazione da parte della clientela superiore al 90%. La nuova linea Cityringen forma un anello metropolitano che raggiunge nuove aree delle città con due stazioni di interscambio con le metropolitane già presenti nella capitale danese. L’affidamento del servizio è la dimostrazione che Atm è tra i migliori operatori mondiali nel campo delle linee automatizzate con la gestione a Milano delle linea M5 e presto anche della M4. Con il Cityringen si raggiungerà progressivamente, partendo dalle attuali 17 stazioni già aperte al pubblico, un totale di 24 stazioni che si aggiungono alle 22 fermate già esistenti. La flotta del nuovo Cityringen è costituita da 39 nuovi treni e la frequenza dei treni nelle ore di punta è di 100 secondi, fino ad un massimo di 75 secondi. A regime la linea sarà in grado di trasportare ogni anno 72 milioni di passeggeri. I passeggeri trasportati nel 2018 sono stati 64,7 milioni e i chilometri percorsi 15 milioni. A regime con il completamento del Cityringen si stima che i passeggeri trasportati dall’intera rete saranno 130 milioni. Tutte le linee sono in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e 365 giorni all’anno. La metropolitana di Copenaghen è di tipo driverless, tra le prime completamente automatizzate in Europa. Con l’inaugurazione della nuova linea del metrò viene raggiunto un traguardo importante: l’85% dei cittadini della capitale vivrà con una stazione della metro o della rete ferroviaria a meno di 600 metri dalla propria abitazione.