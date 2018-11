28 novembre 2018- 17:56 Trasporti: Cgil, mobilità che funziona significa sviluppo del Paese

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - "La mobilità è anche un’idea di Paese aperto, di multiculturalità e di collegamento con il mondo". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale Vincenzo Colla nel suo intervento al XI Congresso Nazionale della Filt Cgil che si chiude oggi a Milano, aggiungendo che "insieme alla logistica la mobilità può fare la differenza anche dal punto di vista culturale, come modello di sviluppo sostenibile".La mobilità, spiega Colla, "è welfare perché sui pullman, sui treni e le metropolitane ci vanno gli studenti gli anziani e, se funziona, migliorano le città. Parlare di smart city oggi - rileva Colla - e non avere un'idea di innovazione sui sistemi di trasporto vuol dire avere un Paese che crolla su un fatto costituzionale che è il diritto alla mobilità".