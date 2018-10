3 ottobre 2018- 10:55 Trasporti: Confetra, in 1° sem. rallenta crescita globale

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Il settore dei trasporti mostra un rallentamento della crescita che ha coinvolto tutte le modalità e che si è accentuato con il susseguirsi dei mesi. E' quanto emerge dalla nota congiunturale del primo semestre 2018 elaborata dal centro studi di Confetra. I comparti che meno hanno risentito di questa congiuntura sono stati quello stradale (+3,5 per cento nel groupage e un +4,8 per cento nell’internazionale a carico completo) e quello corrieristico (+2,3 per cento nelle consegne nazionali e un +5,5 per cento in quelle internazionali). Frena il trasporto aereo che ha chiuso il semestre con un +0,7 per cento interrompendo un periodo di forte espansione (2013-2017 +32,5 per cento). In terreno negativo il dato ferroviario (-0,8 per cento) che rivela un arresto della ripresa partita nel 2013. Rallentano le spedizioni internazionali: il traffico aereo fa segnare una crescita del +1,1 per cento in quantità e +1,1 per cento in fatturato e il traffico marittimo del +2,1 per cento in quantità e stabile in fatturato. In linea con i dati dei valichi stradali le spedizioni internazionali via strada mostrano una crescita del +3,9 per cento in quantità e +2,7 per cento in fatturato.