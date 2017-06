TRASPORTI: CONFTRASPORTO SU ANTIDUMPING SI SCHIERA CON DELRIO

8 giugno 2017- 18:10

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - Antidumping nel settore dei trasporti: sulle proposte dell’Ue Conftrasporto si schiera a sostegno del ministro Delrio, che le giudica 'non soddisfacenti' e ritiene che vadano messe al centro la sicurezza e i diritti dei lavoratori. La Confederazione dei trasporti che fa capo a Confcommercio chiede l'applicazione di quanto previsto nell'accordo di Parigi che subordina la liberalizzazione del cabotaggio all’avvenuta armonizzazione delle regole sulle attività di trasporto."Le proposte della Commissione europea di fatto consentono agli operatori esteri di effettuare prestazioni di trasporto dal lunedì al venerdì, di rientrare nei Paesi di origine nel fine settimana e poi ritornare in quella successiva - spiega in una nota il presidente di Conftrasporto e vice presidente di Confcommercio Paolo Uggè - Questo metterebbe fuori gioco le imprese italiane e per noi non è accettabile2.