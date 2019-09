28 settembre 2019- 19:48 Trasporti: De Lorenzis, 'investimenti verdi e mobilità elettrica per transizione'

Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Puntare su investimenti verdi e avviare la transazione verso un modello di sviluppo totalmente sostenibile è priorità di questo Paese. In accordo con il vice ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, e tutti gli altri rappresentanti del MoVimento 5 Stelle ad ogni livello istituzionale, stiamo lavorando in questa direzione, per dare soluzioni concrete anche ai tanti giovani cittadini che chiedono cambiamenti visibili e immediati nelle politiche dei Governi". Lo afferma Diego De Lorenzis, deputato del MoVimento 5 Stelle e presidente della commissione Trasporti alla Camera."Stiamo puntando sulla mobilità alternativa, a partire dal trasporto pubblico e a rendere più sicura e attraente la mobilità attiva, a piedi e in bicicletta, quella in condivisione grazie alle moderne app, per ridurre il tasso di motorizzazione privata in Italia. L’elettrificazione dei trasporti e l’alimentazione elettrica sono decisive sia nella nostra bilancia energetica sia in quella ambientale", sottolinea De Lorenzis.