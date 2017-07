TRASPORTI: DELRIO, NON CI SARà CHIUSURA FLIXBUS

12 luglio 2017- 16:56

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "La chiusura non ci sara', ve lo posso assicurare. Attualmente gia' non c'e' pericolo di chiusura". Ad affermarlo è stato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, interpellato sulla vicenda relativa a Flixbus al termine della relazione annuale dell'Autorita' dei Trasporti."Stiamo ragionando. Ma può anche darsi che non ce ne sia bisogno, perche' le interpretazioni possono essere sufficienti", ha risposto Delrio a chi gli chiedeva un commento alle dichiarazioni di Andrea Camanzi, presidente dell'Art, relative alla possibilità di modificare le norme contenute dalla manovrina.