TRASPORTI: DELRIO, OK OBIETTIVO LEGAMBIENTE 10 MLN UTENTI TRENI REGIONALI

17 gennaio 2018- 17:53

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - “Il Rapporto Pendolaria di Legambiente dimostra come siano stati fatti molti passi avanti negli ultimi anni per un futuro diverso nelle città e per la vita dei pendolari, testimoniato anche dall’incremento di quanti usufruiscono di treni regionali e metropolitane". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, in una nota. "Abbiamo varato un piano da 30 miliardi per rilanciare il trasporto pubblico locale e farlo in chiave di sostenibilità ambientale. Rimane ancora tanto da fare e da investire nel trasporto ferroviario delle città e verso le città per raggiungere l’obiettivo, indicato da Legambiente, di raddoppiare entro il 2030 da 5,5 a 10 milioni il numero dei 'pendolari su ferro'. Condividiamo questa ambizione e lavoriamo per renderla sempre più concreta", assicura, infine, Delrio.