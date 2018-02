TRASPORTI: DELRIO, PROFONDO DISAPPUNTO PER NOTIZIE BLOCCHI TIROLO

14 febbraio 2018- 16:08

Roma, 12 feb. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, esprime “profondo disappunto” in merito a quanto riportato da notizie di stampa, che riferiscono dell’introduzione di ulteriori blocchi unilaterali al traffico dei tir nelle giornate del 31 marzo, del 3 e del 26 aprile da parte delle autorità del Tirolo. Notizie che seguono di pochi giorni l’incontro di Monaco del 5 febbraio scorso “dove abbiamo esaminato - ricorda Delrio in una nota - le problematiche del traffico al valico del Brennero con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e meccanismi concordati per risolvere i problemi derivanti dalla congestione e accelerare il passaggio del traffico merci dalla strada alla ferrovia”. “L’ipotesi di nuovi blocchi unilaterali, di cui la stampa ha riferito, sarebbe in contraddizione con questo spirito comune - continua Delrio – Ho dato mandato ai miei uffici di compiere accertamenti in merito. Se confermata questa intenzione, si tratterebbe di un improvviso e inatteso cambiamento, che rischia di mettere in discussione le nostre intese e soprattutto arrecherebbe ancora una volta un danno rilevante alle imprese e all’attività economica, provocando ricadute pericolose di inquinamento e di traffico per la congestione forzata che si viene a creare in territorio italiano”.