26 giugno 2019- 13:28 **Trasporti: Filt Cgil, a luglio sciopero generale unitario**

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - I sindacati dei trasporti di Cgil Cisl e Uil, unitariamente, proclameranno a breve uno sciopero generale del settore da tenersi a fine luglio. L'annuncio arriva, ai microfoni di Radio Popolare, dal segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio che spiega: "riguarderà tutti i settori e sarà alla fine di luglio". Manca d'altra parte "una politica dei trasporti. Il governo fa solo annunci, fa solo spot e non è in grado di decidere. Per questo abbiamo deciso questa mobilitazione", conclude.